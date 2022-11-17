"Укрзалізниця" відкрила продаж символічних квитків до Севастополя

17 листопада "Укрзалізниця" відкриває продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Зважаючи на 2,5 тисячі проданих квитків і надзвичайну цікавість українців до проєкту "Квитки до перемоги", який "Укрзалізниця запустила разом з платформою UNITED24, ми вирішили, що просто не маємо права обмежуватись п’ятьма містами, квитки на поїзди до яких вже в продажу", - зазначили в УЗ.

Тому 17 листопада "Укрзалізниця" відкриває продаж символічних квитків на перший рейс до Севастополя.

"Нагадуємо, що скористатись цими квитками можна буде одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, ми надішлемо благодійникам лист із інформацією про всі деталі стосовно обраного рейсу", - підкреслили в УЗ.

Зазначається, що рейси буде здійснювати легендарний "Потяг до перемоги", розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Оформити символічний квиток можна тут.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

"Працюємо на перемогу та мріємо про підняття українських прапорів над вокзалами всіх наших міст", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" та фандрейзингова платформа UNITED24 оголосили про старт проєкту "Квитки до перемоги".В його межах можна купити благодійний квиток на перші три рейси потягів зі столиці до п'ятьох міст: уже звільненого Херсона, а також до Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Зазначимо, "Укрзалізниця" обіцяє вже найближчим часом повернути залізничне сполучення в деокупований Херсон.