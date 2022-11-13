Українці можуть придбати символічні квитки на потяги до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя

"Укрзалізниця" та фандрейзингова платформа UNITED24 оголосили про старт проєкту "Квитки до перемоги".В його межах можна купити благодійний квиток на перші три рейси потягів зі столиці до п'ятьох міст: уже звільненого Херсона, а також до Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці"

"Ви просили — ми зробили! На честь звільнення Херсона, з мрією про Сімферополь, запускаємо квитки на перші потяги до деокупованих українських міст!", - йдеться у повідомленні.

Так, УЗ разом із платформою UNITED24 розпочинає благодійний проєкт “Квитки до перемоги”.

"Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя", - зазначають в УЗ.

Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації.

Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем.

Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях.

Оформити символічний квиток можна за посиланням.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

"Дуже радісно запускати цей проєкт, знаючи, що квитками Київ — Херсон можна буде скористатися вже найближчим часом! Із вдячністю за звільнення Херсона і вірою в те, що скоро наші потяги повернуться на вокзали всіх українських міст!", - підкреслили в УЗ.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" обіцяє вже найближчим часом повернути залізничне сполучення в деокупований Херсон.