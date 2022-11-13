Украинцы могут приобрести символические билеты на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь

"Укрзализныця" и фандрейзинговая платформа UNITED24 объявили о старте проекта "Билеты к победе". В его рамках можно купить благотворительный билет на первые три рейса поездов из столицы в пять городов: уже освобожденного Херсона, а также в Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци"

"Вы просили — мы сделали! В честь освобождения Херсона, с мечтой о Симферополе, запускаем билеты на первые поезда в деоккупированные украинские города!", - говорится в сообщении.

Так, УЗ вместе с платформой UNITED24 начинает благотворительный проект "Билеты к победе".

"Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь", - отмечают в УЗ.

Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им сразу после деоккупации.

Как только движение будет восстановлено, железнодорожники отправят сообщение с датой и местом.

Рейсы будет совершать легендарный «Поезд к победе», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях.

Оформить символический билет можно по ссылке.

Все билеты благотворительные: средства от их продажи будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.

"Очень радостно запускать этот проект, зная, что билетами Киев — Херсон можно будет воспользоваться уже в ближайшее время! С благодарностью за освобождение Херсона и верой в то, что скоро наши поезда вернутся на вокзалы всех украинских городов!", - подчеркнули в УЗ.

Напомним, "Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.