"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди у випадку нових блекаутів - голова правління

"Укрзалізниця" не скасовуватиме пасажирські поїзди у випадку нових блекаутів, як не скасовувала їх і після блекауту 23 листопада.

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Про це заявив голова правління компанії Олександр Камишін в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми не скасовуємо жодного поїзда і ми їдемо. Всі наші вокзали освітлені, на всіх вокзалах є тепло, зв'язок та електроенергія. Так працюватимемо і далі", - сказав він.

За його словами, затримки поїздів - це неминучий наслідок будь-якого блекауту.

"Але ми їдемо, не скасовуємо жодного поїзда, продовжуємо їхати", - наголосив Камишін.

Нагадаємо, російські терористичні атаки на об'єкти електроенергетики 23 листопада призвели до повного знеструмлення деяких регіонів. Відомо, що для масованого ракетного удару 23 листопада російські війська використали 70 крилатих ракет. З них Повітряні сили ЗСУ ліквідували 50 ракет.

Через обстріли 23 листопада низка потягів прибували з затримкою, а знеструмлені вокзали перешли на резервне живлення.