ЕБРР предоставит "Укрзализныци" 200 млн евро: на что направят средства

Европейский банк по реконструкции и развитию выделит "Укрзализныци" финансирование в сумме 200 млн евро в рамках проекта "Чрезвычайная поддержка украинской железной дороги". За эти средства планируется провести восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

Об этом сообщают в пресс-службе УЗ.

Соответствующее соглашение подписали 9 июня вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин Александр Кубраков, директор ЕБРР по вопросам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне и председатель правления "Укрзализныця" Евгений Лященко и член правления Антон Мишин.

Сообщается, что срок погашения кредита составит до 15 лет, включая льготный период до 3 лет.

Евгений Лященко рассказал, что это уже второй проект по финансированию "Укрзализныци", реализуемый из ЕБРР с начала полномасштабного вторжения.

"Первый проект позволил поддержать стабильность компании в сложный период, а второй будет в первую очередь направлен на приоритетные инвестиционные проекты", - отметил он.

В ЕБРР отметили, что с помощью займа "Укрзализныця" сможет увеличить трансграничную пропускную способность с Евросоюзом, устранив узкие места в пересечении границы, а также отремонтировать соответствующие участки железнодорожного полотна, пострадавшие в результате полномасштабного вторжения РФ.

Денежные средства, выделенные ЕБРР, будут разделены на две части. 100 млн евро будут направлены на восстановление железнодорожных коридоров из ЕС и обновление подвижного состава, а остальная часть кредита направится не обеспечение инклюзивности вокзалов и обеспечение стабильных и бесперебойных перевозок.

Напомним, о том, что ЕБРР может выделить "Укрзализныце" кредит экстренной поддержки под суверенные гарантии в 200 млн евро, стало известно еще в начале марта.

В прошлом году ЕБРР обязался инвестировать в Украину 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов. В 2022 году объем инвестиций составил 1,7 млрд евро. В частности, 150 млн евро было выделено "Укрзализныце" на поддержку ликвидности.