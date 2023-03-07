ЕБРР рассмотрит выделение нового кредита для "Укрзализныци" на 200 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может выделить "Укрзализныце" кредит экстренной поддержки под суверенные гарантии в 200 млн евро. Об этом идет речь на сайте учреждения.

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Соответствующий проект совета директоров ЕБРР планирует рассмотреть на заседании 10 мая 2023 года.

В случае принятия, займ будет состоять из 100 млн евро экстренного финансирования капитальных инвестиций УЗ и 100 млн евро поддержки структуры капитала.

Ожидается, что 50% кредита будут обеспечены гарантиями доноров G7/ЕС, задействованных в условиях, когда местные коммерческие структуры не могут гарантировать механизмы покрытия рисков.

В ЕБРР отметили, что с помощью займа "Укрзализныця" сможет увеличить трансграничную пропускную способность с Евросоюзом, устранив узкие места в пересечении границы, а также отремонтировать соответствующие участки железнодорожного полотна, пострадавшие в результате полномасштабного вторжения РФ. Финансирование позволит не только восстановить ключевые железнодорожные коридоры на границе с ЕС, но и закупить подвижной состав для обеспечения комплексных решений по расширению пропускной способности этих коридоров.

"Проект предоставит поддержку компании в текущих критических вопросах, решение которых необходимо для улучшения операций и обеспечения связей с ЕС, продолжения предоставления жизненно важного сервиса людям и бизнесу, нуждающимся в надежной логистике ключевых украинских экспортных товаров (включая сельскохозяйственную продукцию) и критически важного импорта", – отметили в ЕБРР.

Напомним, что в прошлом году ЕБРР обязался инвестировать в Украину 3 млрд евро в течение 2022-2023 годов. В 2022 году объем инвестиций составил 1,7 млрд евро. В частности, 150 млн евро было выделено "Укрзализныце" на поддержку ликвидности.