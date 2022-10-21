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Экономика
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ЕБРР инвестирует в украинскую экономику до 3 млрд евро в 2022-2023 годах

ЕБРР инвестирует в украинскую экономику до 3 млрд евро в 2022-2023 годах
Зеленский провел встречу с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо. Фото: ОП

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует до 3 миллиардов евро в течение 2022-2023 годов в Украину для поддержки ее экономики.

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Об этом 21 октября в Twitter сообщила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Я встретилась с Зеленским, чтобы выразить нашу солидарность и восхищение мужеством и стойкостью украинцев. Имея более 1 миллиарда евро инвестиций в этом году, ЕБРР финансирует реальный сектор экономики Украины в условиях российской агрессии", - подчеркнула она.

В ОП добавили, что глава государства отметил, что визит главы ЕБРР является важным сигналом поддержки Украины.

"Наше сотрудничество актуально как никогда, поскольку сейчас из-за большого количества разрушений в результате ракетных ударов и атак дронов-камикадзе нужно работать над скорым восстановлением нашей страны", – сказал президент.

Напомним, недавно от Европейского Союза в Украину поступило 2 млрд евро макрофинансовой помощи. Очередной транш будет направлен на поддержание экономической стабильности Украины.

До этого Украина получила на свои счета $1,3 млрд дополнительного экстренного финансирования от Международного валютного фонда.

Кроме того, Европейская комиссия работает над тем, чтобы предоставлять Украине по 1,5 млрд евро бюджетной поддержки в месяц в 2023 году. США хотят начать направлять каждый месяц Украине такую же сумму.

Автор:
Вита Молодан