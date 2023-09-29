ЄБРР відзначив стабілізацію української економіки і готує додаткове фінансування

Президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо відзначила стабілізацію економіки України та продовження роботи на значній частині її території. Вона також розповіла про переговори з українським урядом щодо підготовки країни до зимового періоду.

Про це стало відомо під час зустрічі президента Володимира Зеленського з Оділь Рено-Бассо під час її візиту до Києва 29 вересня.

Вона повідомила, що ЄБРР працює над збільшенням свого статутного капіталу, що дозволить надати додаткове фінансування на відновлення України.

Щодо конкретних ініціатив, ЄБРР планує підтримувати "Укренерго" в будівництві захисту від повітряних атак, забезпечувати великі запаси газу разом з "Нафтогазом" і фінансувати проєкти "Укргідроенерго". Також банк спрямовуватиме фінансування на "Укрзалізницю" та транспорт.

Щодо приватного сектору, ЄБРР має намір зосередитися на збільшенні виробничих потужностей у сільському господарстві та співпрацювати з банками у фінансуванні малого та середнього бізнесу, зокрема в сфері страхування ризиків.

Зеленський підкреслив, що інвестиції надходять в Україну навіть під час війни, але для відновлення економіки країни потрібно збільшити їх обсяги. Він зазначив, що створення надійної системи ППО та робочих місць допоможе людям повертатися в Україну, навіть у складний час війни, і забезпечить продовження життя країни.

Під час зустрічі глава держави висловив вдячність ЄБРР за незмінну підтримку в протидії російському вторгненню та за фінансування проєктів розвитку України.

За його словами, Україна зацікавлена у продовженні співпраці з ЄБРР в таких сферах, як енергетична безпека, фінансування торгівлі, підтримка інфраструктури та муніципалітетів, продовольча безпека, корпоративний сектор та інші. Він також підкреслив важливість залучення приватного капіталу для відновлення країни.

Нагадаємо, міністерство економіки України повідомляло, що українська економіка адаптувалася до форс-мажорних умов та вперше з початку війни продемонструвала зростання. За оцінкою Держкомстату, ВВП в ІІ кварталі 2023 року у річному вимірі зросло на 19,5%. При цьому зростання відбувалося за всіма складовими попиту.

на початку вересня стало відомо, що у рамках проєкту "Розвиток Транс’європейської транспортної мережі (Україна – дорожні коридори)" між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) будуть капітально відремонтовані під'їзні шляхи до пунктів пропуску на західному кордоні.