ЕБРР отметил стабилизацию украинской экономики и готовит дополнительное финансирование

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо отметил стабилизацию экономики Украины и продолжение работы на значительной части ее территории. Она также рассказала о переговорах с украинским правительством по подготовке страны к зимнему периоду.

Об этом стало известно во время встречи президента Владимира Зеленского с Одиль Рено-Бассо во время визита в Киев 29 сентября.

Она сообщила, что ЕБРР работает над увеличением своего уставного капитала, что позволит предоставить дополнительное финансирование на восстановление Украины.

Относительно конкретных инициатив ЕБРР планирует поддерживать "Укрэнерго" в строительстве защиты от воздушных атак, обеспечивать большие запасы газа вместе с "Нафтогазом" и финансировать проекты "Укргидроэнерго". Также банк будет направлять финансирование на "Укрзализныцю" и транспорт.

Что касается частного сектора, то ЕБРР намерена сосредоточиться на увеличении производственных мощностей в сельском хозяйстве и сотрудничать с банками в финансировании малого и среднего бизнеса, в частности в сфере страхования рисков.

Зеленский подчеркнул, что инвестиции поступают в Украину даже во время войны, но для восстановления экономики страны необходимо увеличить их объемы. Он отметил, что создание надежной системы ПВО и рабочих мест поможет людям возвращаться в Украину даже в сложное время войны и обеспечит продление жизни страны.

В ходе встречи глава государства выразил благодарность ЕБРР за неизменную поддержку в противодействии российскому вторжению и за финансирование проектов развития Украины.

По его словам, Украина заинтересована в продолжении сотрудничества с ЕБРР в таких областях, как энергетическая безопасность, финансирование торговли, поддержка инфраструктуры и муниципалитетов, продовольственная безопасность, корпоративный сектор и другие. Он также подчеркнул важность привлечения частного капитала для восстановления страны.

Напомним, министерство экономики Украины сообщало, что украинская экономика адаптировалась к форс-мажорным условиям и впервые с начала войны продемонстрировала рост. По оценке Госкомстата, ВВП во ІІ квартале 2023 года в годовом исчислении вырос на 19,5%. При этом рост происходил по всем составляющим спроса.

В начале сентября стало известно, что в рамках проекта "Развитие Трансъевропейской транспортной сети (Украина – дорожные коридоры)" между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) будут капитально отремонтированы подъездные пути к пунктам пропуска на западной границе.