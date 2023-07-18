"Укрэнерго" получит от Всемирного банка 240 миллионов долларов грантовой помощи

Международный банк по реконструкции и развитию выделит "Укрэнерго" около 240 млн. долларов грантовых средств, направленных на закупку высоковольтного оборудования для подстанций и устройств повышения устойчивости энергосистемы.

Об этом сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, это позволит укрепить энергетическую безопасность и обеспечить надежность питания украинских потребителей.

Одна часть средств будет направлена на закупку и установку специальных устройств, повышающих стабильную работу украинской энергосистемы – STATCOM, а другая – на закупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, которое получило повреждения от ударов российских ракет и дронов.

"Мы готовим наши объекты к прохождению следующего отопительного сезона и делаем все возможное для устойчивого энергообеспечения страны. Также "Укрэнерго" выполняет важное техническое условие ENTSO-E для усиления нашего соединения с европейской сетью", - сказал Кудрицкий.

Он добавил, что устройства STATCOM не только повысят устойчивость украинской энергосистемы, но и будут положительно влиять на сбалансированность всей объединенной европейской континентальной сети.

Напомним, в результате постоянных российских обстрелов пострадала половина всей энергосистемы Украины. Некоторые объекты уничтожены и не подлежат восстановлению.

"Укрэнерго" активно работает над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами. Уже выполнено около 50-60% от запланированного объема работ на сетях компании. Энергетики достигают рекордных темпов восстановления, не характерных для предыдущих лет, и выполняют значительно большие объемы работ этим летом, чем обычно.