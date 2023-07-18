"Укренерго" отримає від Світового банку 240 мільйонів доларів грантової допомоги

Міжнародний банк з реконструкції та розвитку виділить "Укренерго" близько 240 млн доларів грантових коштів, спрямованих на закупівлю високовольтного обладнання для підстанцій та пристроїв підвищення стійкості енергосистеми.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

За його словами, це дозволить зміцнити енергетичну безпеку та забезпечити надійність живлення українських споживачів.

Одна частина коштів буде спрямована на закупівлю і встановлення спеціальних пристроїв, що підвищують стабільну роботу української енергосистеми – STATCOM, а інша – на закупівлю спецтехніки, автотрансформаторів та іншого високовольтного обладнання, яке зазнало пошкоджень від ударів російських ракет та дронів.

"Ми готуємо наші об’єкти до проходження наступного опалювального сезону і робимо все можливе для сталого енергозабезпечення країни. Також "Укренерго" виконує важливу технічну умову ENTSO-E для посилення нашого з'єднання з європейською мережею", - сказав Кудрицький.

Він додав, що пристрої STATCOM не лише підвищать стійкість української енергосистеми, а й позитивно впливатимуть на збалансованість всієї об'єднаної європейської континентальної мережі.

Нагадаємо, внаслідок постійних російських обстрілів постраждала половина всієї енергосистеми України. Деякі об'єкти знищені і не підлягають відновленню.

"Укренерго" активно працює над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами. Вже виконано близько 50-60% запланованого обсягу робіт на мережах компанії. Енергетики досягають рекордних темпів відновлення, які не були характерними для попередніх років, і виконують значно більші обсяги робіт цього літа, ніж зазвичай.