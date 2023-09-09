Мінекономіки покращило прогноз зростання ВВП України в 2023 році

Міністерство економіки прогнозує зростання ВВП України в 2023 році близько 4%. Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на форумі "Ялтинської європейської стратегії", передає пресслужба відомства.

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За її словами, українська економіка відновлюється більш швидкими темпами, ніж це прогнозували раніше, і зараз всі інституції переглядають свої оцінки зростання ВВП в бік збільшення.

"Незважаючи на втрату 29,6% ВВП минулого року, нам вдалося зберегти макрофінансову стабільність, яку забезпечили підтримка наших партнерів і політичні рішення, прийняті українським урядом. Завдяки цьому у 2023 році споживча інфляція сповільниться до 10,6%, а базова інфляція – до 9%", - зазначила чиновниця.

Вона вказала, що це відбувається попри підрив Каховської ГЕС та повернення до довоєнного оподаткування пального. Мінекономіки прогнозує, що у найближчі роки рівень інфляції продовжить сповільнюватись.

"Ми, Мінекономіки, очікуємо, що зростання в 2023 році буде ближче до 4%. Це більш оптимістичний прогноз, ніж у НБУ, який очікує зростання на рівні 2,9% ВВП", - повідомила Свириденко.

За її словами, у середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% у 2024 році та на 6,8% у 2025 році, але навіть попри такі оцінки економіка має більший потенціал для відновлення. Також, згідно прогнозів Мінекономіки, рівень безробіття цього року знизиться до 19%, а у 2024-2025 роках – до 16,9% і 14,4% відповідно.

"Ключовим фактором високого рівня безробіття є ситуація, коли безробітним бракує навичок, необхідних роботодавцям. Тому ми багато інвестуємо в заклади, які допомагають навчати та перекваліфіковувати безробітних", - зазначила Свириденко.

Також покращено прогнози й щодо основних галузей економіки. Так, урожай зернових та олійних культур буде більшим, ніж торік - експорт очікується на рівні не менше 50 мільйонів тонн зернових і олійних культур, а також не менше 10 мільйонів тонн олії і шроту.

Крім того, зазначено, що зростає виробництво в металургійній промисловості, відповідно збільшується й експорт металопродукції. Але загальні обсяги виробництва зараз майже в чотири рази нижчі, ніж до 2022 року. Прогноз виробництва на 2023 рік складає 6 мільйонів тонн сталі.

"Я вірю, що нам вдасться покращити експортну логістику – переважно через дельту Дунаю, Румунію та через безпечний коридор до портів Великої Одеси. Цим коридором вже скористались чотири судна, і ми очікуємо ще два кораблі, що прибувають", - повідомила міністерка.

Перед сезоном великого експорту, який розпочнеться в листопаді з експорту кукурудзи, Мінекономіки планує запровадити дві схеми страхування – одну за підтримки українського уряду та одну за підтримки ЄБРР.

"Ми робимо все можливе, щоб знизити ризики для економіки. І ми очікуємо, що бізнес почне активніше працювати в Україні, реалізуючі як короткострокові, так і в довгострокові проекти", - зазначила очільниця відомства.

За її словами, наступні чотири роки відбудеться перехід до швидкозростаючої та орієнтованої на майбутнє економіки. Так, в рамках Плану відновлення України Ukrainian Facility передбачаються заходи, які дозволять реалізувати масштабні проекти в галузі "зеленої металургії" та інші екологічно чисті промислові проекти, які мають посилити інтеграцію України в ЄС та на світові ринки.