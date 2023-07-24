Україна втратить 10% ВВП, якщо жінки-біженки не повернуться, — Bloomberg

Якщо 2,8 млн жінок працездатного віку, які виїхали з України як біженці, не повернуться додому, то український ВВП втратить 10% річного довоєнного валового внутрішнього продукту.

Про це повідомляють аналітики агентства Bloomberg.

За найгіршим сценарієм країна втрачатиме 20 мільярдів доларів на рік, що як зазначають економісти, перевищило б чотирирічний пакет допомоги Україні, запропонований ЄС у розмірі 13,9 мільярдів доларів щорічно.

Людина — основний ресурс для розвитку економіки, зазначають експерти. До війни найслабшою ланкою в економіці України була демографія, з найгіршим коефіцієнтом народжуваності у Європі — 1,2.

Через людські втрати в країні знизиться кількість споживачів та працюючих громадян. Людський ресурс — незамінний для відновлення країни, підкреслюють в агентстві.

Український уряд розроблює проєкти післявоєнної реконструкції, які мають подвоїти розмір економіки до 2032 року. Водночас Міністерство економіки зазначає, що Україні не вистачає 4,5 млн працівників та підприємців, необхідних для досягнення цієї мети. Кабмін планує заповнити розрив за допомогою суміші біженців, що повертаються, та іноземних талантів.

Зауважимо, що згідно з опитуваннями, близько половини українців повернуться додому. Раніше повідомлялося, що загалом в країнах Євросоюзу перебуває понад 4 млн біженців з України, п’яту частину яких становлять діти. Водночас лише близько 1,1 млн переселенців з України змогли працевлаштуватися.

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