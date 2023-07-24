Украина потеряет 10% ВВП, если женщины-беженцы не вернутся, — Bloomberg

Если 2,8 миллиона женщин трудоспособного возраста, выехавших из Украины как беженцы, не вернутся домой, то украинский ВВП потеряет 10% годового довоенного валового внутреннего продукта.

Об этом сообщают аналитики агентства Bloomberg.

По худшему сценарию страна будет терять 20 миллиардов долларов в год, что, как отмечают экономисты, превысило бы четырехлетний пакет помощи Украине, предложенный ЕС в размере 13,9 миллиарда долларов ежегодно.

Человек – основной ресурс для развития экономики, отмечают эксперты. До войны самым слабым звеном в экономике Украины была демография, с наихудшим коэффициентом рождаемости в Европе — 1,2.

Из-за человеческих потерь в стране снизится количество потребителей и работающих граждан. Человеческий ресурс незаменим для восстановления страны, подчеркивают в агентстве.

Украинское правительство разрабатывает проекты послевоенной реконструкции, которые должны удвоить размер экономики к 2032 году. В то же время, Министерство экономики отмечает, что Украине не хватает 4,5 миллиона работников и предпринимателей, необходимых для достижения этой цели. Кабмин планирует заполнить разрыв с помощью смеси возвращающихся беженцев и иностранных талантов.

Отметим, что согласно опросам, около половины украинцев вернутся домой. Ранее сообщалось, что всего в странах Евросоюза находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться.