Украинцы в Европе пессимистичнее оценивают время, необходимое для победы в войне, чем в самой Украине - опрос

49% жителей Украины ожидают, что для победы в войне с Россией Украине нужно несколько месяцев или еще меньший срок. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

32% считают, что на это понадобится полгода-год, а еще 30% – больше года. Не верит в победу Украины 1% (в том числе 2% на западе страны). Остальные же 20% затруднились ответить на этот вопрос.

В свою очередь, среди украинцев в Европе настроения пессимистичнее: лишь 12% оценивают необходимое для победы время в несколько месяцев, а 23% - в полгода-год. 40% считают, что на это уйдет больше года, а вообще не верят в победу 3%. Затруднились ответить 22% таких опрошенных.

Опрос в Украине был проведен 7-10 июля методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) во всех регионах, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Выборочная совокупность составила 2000 респондентов. Выборка является репрезентативной по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 2,2%.

Опрос же украинцев, нашедших временное убежище в странах Европы после 24 февраля 2022 года, был проведен 4-10 июля. Результаты были взвешены с использованием актуальных данных Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев о показателях украинцев, подавших заявление на получение убежища или в рамках аналогичных национальных программ защиты.

Опрошено было через платформу Rating Online 2000 респондентов в 31 стране Европы. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,2%.