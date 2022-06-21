Соцопрос: 93% украинцев верят, что Украина отобъет российское нападение

93% опрошенных украинцев верят, что Украина сможет отбить российскую военную агрессию. При этом 67% опрошенных считают, что для победы в войне понадобится как минимум пол года. Об этом говорится в результатах опроса группы “Рейтинг”.

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Высокий показатель уверенности наблюдается среди жителей всех макрорегионов и представителей разных возрастов.

При этом в победу Украины в войне за несколько месяцев верят 25% опрошенных, а за несколько недель - 6%.

75% опрошенных считают, что дела в стране движутся в правильном направлении, 13% - противоположного мнения, 12% - не смогли оценить.

Президент Польши Дуда и премьер-министр Британии Джонсон – иностранные руководители, к которым наблюдается самый высокий показатель положительного отношения среди украинцев – более 90%(74-76% полностью положительно, еще 15-16% – скорее положительно).

К президенту США Байдену – положительно относятся 89%, президенту Литвы Наусэди – 73%, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен – 71%, президенту Турции Эрдогану – 59%, президенту Франции Макрону – 58%, президенту Румынии Йоганнису – 50% (не знают его – 30%), премьер-министра Италии Драги – 45% (не знают его – 25%), канцлеру Германии Шольцу – 41%. К премьер-министру Венгрии Орбану превалирует негативное отношение – 53%. Положительно относятся к нему 20%, не знают его – 20%.

Абсолютное большинство респондентов негативно относятся к руководителям Беларуси (95%) и России (98%).

За последние два месяца улучшилось отношение к канцлеру Шольцу, президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен, ухудшилось – к президенту Турции Эрдогану и президенту Франции Макрону.

87% опрошенных поддержали бы вступление Украины в Евросоюз в случае проведения референдума (против – 4%, не проголосовали бы – 8%). Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

69% опрошенных верят во вступление в ЕС в перспективе 5 лет (40% – в течение 1-2 лет, 29% – за пять лет). Еще 14% верят, что Украина станет членом ЕС в следующие 5-10 лет, 3% – через 10-20 лет. Только 7% не верят, что Украина интегрируется в Европейский Союз.

Выросла поддержка вступления в НАТО: на референдуме эту инициативу поддержали бы 76%, против – 10%, не проголосовали бы 12%. В марте 2022 года поддерживали вступление в альянс 68%. В отличие от вступления в ЕС, вступление в НАТО осторожнее воспринимается жителями востока страны (55% - за вступление, 20% - против, 22% не пришли бы на голосование).

Напомним, по результатам опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Центром политической социологии при поддержке John Fell Oxford University Press Research Fund стало известно, что 27,7% жителей западных и центральных областей Украины скорее согласны с тем, что ради "наведения порядка в стране" можно частично ограничить свободу слова, а 7,1% согласны с этим утверждением полностью.