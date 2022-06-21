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Соцопитування: 93% українців вірять, що Україна відіб'є російський напад
93% опитаних українців вірять, що Україна зможе відбити російську військову агресію. При цьому 67% опитаних вважають, що для перемоги у війні знадобиться щонайменше півроку. Про це йдеться у результатах опитування групи "Рейтинг".
Високий показник впевненості спостерігається серед мешканців усіх макрорегіонів та представників різного віку.
При цьому у перемогу України у війні за кілька місяців вірять 25% опитаних, а за кілька тижнів – 6%.
75% опитаних вважають, що справи в країні рухаються у правильному напрямку, 13% – протилежної думки, 12% – не змогли оцінити.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Президент Польщі Дуда та прем'єр-міністр Британії Джонсон – іноземні керівники, до яких спостерігається найвищий показник позитивного ставлення серед українців – понад 90% (74-76% цілком позитивно, ще 15-16% – скоріше позитивно).
До президента США Байдена – позитивно ставляться 89%, президента Литви Науседі – 73%, президента Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн – 71%, президента Туреччини Ердогану – 59%, президента Франції Макрона – 58%, президента Румунії Йоганніс – 50% його – 30%), прем'єр-міністра Італії Драгі – 45% (не знають його – 25%), канцлеру Німеччини Шольцу – 41%. До прем'єр-міністра Угорщини Орбан переважає негативне ставлення – 53%. Позитивно ставляться щодо нього 20%, не знають його – 20%.
Абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до керівників Білорусі (95%) та Росії (98%).
За останні два місяці покращилося ставлення до канцлера Шольца, президента Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн, погіршилося – до президента Туреччини Ердогана та президента Франції Макрона.
87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 4%, не проголосували – 8%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.
69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% – протягом 1-2 років, 29% – за п'ять років). Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років, 3% – через 10-20 років. Лише 7% не вірять, що Україна інтегрується до Європейського Союзу.
Зросла підтримка вступу до НАТО: на референдумі цю ініціативу підтримали б 76%, проти – 10%, не проголосували б 12%. У березні 2022 року підтримували вступ до альянсу 68%. На відміну від вступу до ЄС, вступ до НАТО обережніше сприймається жителями сходу країни (55% – за вступ, 20% – проти, 22% не прийшли б на голосування).
Нагадаємо, за результатами опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund стало відомо, що 27,7% жителів західних та центральних областей України скоріше згодні з тим, що заради "наведення порядку в країні" можна частково обмежити свободу слова, а 7,1% погоджуються з цим твердженням повністю.