Соцопитування: 93% українців вірять, що Україна відіб'є російський напад

93% опитаних українців вірять, що Україна зможе відбити російську військову агресію. При цьому 67% опитаних вважають, що для перемоги у війні знадобиться щонайменше півроку. Про це йдеться у результатах опитування групи "Рейтинг".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Високий показник впевненості спостерігається серед мешканців усіх макрорегіонів та представників різного віку.

При цьому у перемогу України у війні за кілька місяців вірять 25% опитаних, а за кілька тижнів – 6%.

75% опитаних вважають, що справи в країні рухаються у правильному напрямку, 13% – протилежної думки, 12% – не змогли оцінити.

Президент Польщі Дуда та прем'єр-міністр Британії Джонсон – іноземні керівники, до яких спостерігається найвищий показник позитивного ставлення серед українців – понад 90% (74-76% цілком позитивно, ще 15-16% – скоріше позитивно).

До президента США Байдена – позитивно ставляться 89%, президента Литви Науседі – 73%, президента Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн – 71%, президента Туреччини Ердогану – 59%, президента Франції Макрона – 58%, президента Румунії Йоганніс – 50% його – 30%), прем'єр-міністра Італії Драгі – 45% (не знають його – 25%), канцлеру Німеччини Шольцу – 41%. До прем'єр-міністра Угорщини Орбан переважає негативне ставлення – 53%. Позитивно ставляться щодо нього 20%, не знають його – 20%.

Абсолютна більшість респондентів негативно ставляться до керівників Білорусі (95%) та Росії (98%).

За останні два місяці покращилося ставлення до канцлера Шольца, президента Єврокомісії Урсуле фон дер Ляєн, погіршилося – до президента Туреччини Ердогана та президента Франції Макрона.

87% опитаних підтримали б вступ України до Євросоюзу у разі проведення референдуму (проти – 4%, не проголосували – 8%). Підтримка вступу до ЄС одностайна серед представників усіх макрорегіонів та вікових груп.

69% опитаних вірять у вступ до ЄС у перспективі 5 років (40% – протягом 1-2 років, 29% – за п'ять років). Ще 14% вірять, що Україна стане членом ЄС у наступні 5-10 років, 3% – через 10-20 років. Лише 7% не вірять, що Україна інтегрується до Європейського Союзу.

Зросла підтримка вступу до НАТО: на референдумі цю ініціативу підтримали б 76%, проти – 10%, не проголосували б 12%. У березні 2022 року підтримували вступ до альянсу 68%. На відміну від вступу до ЄС, вступ до НАТО обережніше сприймається жителями сходу країни (55% – за вступ, 20% – проти, 22% не прийшли б на голосування).

Нагадаємо, за результатами опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund стало відомо, що 27,7% жителів західних та центральних областей України скоріше згодні з тим, що заради "наведення порядку в країні" можна частково обмежити свободу слова, а 7,1% погоджуються з цим твердженням повністю.