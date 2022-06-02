Треть жителей запада и центра Украины согласны на ограничение свободы слова ради "наведения порядка" - опрос

27,7% жителей западных и центральных областей Украины скорее согласны с тем, что ради "наведения порядка в стране" можно частично ограничить свободу слова, а 7,1% согласны с этим утверждением полностью.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Центром политической социологии при поддержке John Fell Oxford University Press Research Fund.

В то же время 25,7% скорее не согласны с возможностью ограничения свободы слова для таких целей, а 24,8% не согласны с этим категорически. Остальные 14,7% респондентов ответить затруднились.

Однако в целом лишь 22,2% опрошенных в этих регионах считают, что свобода слова важнее, чем "защита государства от дезинформации, которая может навредить ее территориальной целостности и национальной безопасности". 64,9% считают, что защита государства все же важнее, а 13% с ответом не определились.

Кроме того, опрос показал, что жители указанных двух макрорегионов, несмотря на специфику ситуации со свободой информации во время войны, намного меньше в последние полгода стали сомневаться в правдивости информации в СМИ и социальных сетях.

В частности, втрое упало количество тех, кто сомневается в ее правдивости часто - с 30,4% до 10,5%. Число же тех, кто верит прочитанному почти всегда или вообще всегда, наоборот, выросло с 9,8% до 13,8%.

Также респондентам из западных и центральных регионов, в частности, снова задавался вопрос, как они воспринимают инициативу о запрете российских артистов и фильмов в Украине.

Так, число считающих это необходимым шагом в защите государства выросло за полгода с 57,4% до 70,8%, а число считающих это ошибкой, нарушающей права граждан, обвалилось с 26% до 7,8%.

Опрос был проведен 7-15 мая методом личного интервью 1000 жителей Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областей. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним также, что по данным апрельского опроса социологической группы "Рейтинг", 62% украинцев выступали за запрет трансляции музыкальной продукции из России на радио и телевидении.

Источник фото: ua.depositphotos.com