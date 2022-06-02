Третина жителів заходу та центру України згодна на обмеження свободи слова заради "наведення порядку" - опитування

27,7% жителів західних та центральних областей України скоріше згодні з тим, що заради "наведення порядку в країні" можна частково обмежити свободу слова, а 7,1% згодні з цим твердженням повністю.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом із Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund.

Водночас 25,7% швидше не згодні з можливістю обмеження свободи слова для таких цілей, а 24,8% не згодні з цим категорично. Інші 14,7% респондентів відповісти не змогли.

Проте загалом лише 22,2% опитаних у цих регіонах вважають, що свобода слова важливіша, ніж "захист держави від дезінформації, яка може зашкодити її територіальній цілісності та національній безпеці". 64,9% вважають, що захист держави все ж таки важливіший, а 13% з відповіддю не визначилися.

Крім того, опитування показало, що жителі зазначених двох макрорегіонів, незважаючи на специфіку ситуації зі свободою інформації під час війни, набагато менше за останні півроку стали сумніватися в правдивості інформації у ЗМІ та соціальних мережах.

Зокрема, втричі впала кількість тих, хто сумнівається у її правдивості часто – з 30,4% до 10,5%. Число тих, хто вірить прочитаному майже завжди або взагалі завжди, навпаки, зросло з 9,8% до 13,8%.

Також респондентам із західних та центральних регіонів, зокрема, знову ставилося питання, як вони сприймають ініціативу щодо заборони російських артистів та фільмів в Україні.

Так, кількість тих, хто вважає це необхідним кроком для захисту держави, зросла за півроку з 57,4% до 70,8%, а кількість тих, хто вважає це помилкою, що порушує права громадян, обвалилася з 26% до 7,8%.

Опитування було проведене 7-15 травня методом особистого інтерв'ю 1000 мешканців Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької та Черкаської областей. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо також, що за даними квітневого опитування соціологічної групи "Рейтинг", 62% українців виступали за заборону трансляції музичної продукції з Росії на радіо та телебаченні.

Джерело фото: ua.depositphotos.com