За три місяці війни РФ скоїла майже 300 злочинів проти ЗМІ в Україні

З 24 лютого російська армія скоїла 280 злочинів проти журналістів та медіа в Україні. Від агресії РФ постраждали як українські, так і іноземні журналісти.

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Про це з посиланням на дані Інституту масової інформації повідомляє Національна спілка журналістів України у своєму Telegram-каналі.

"Станом на 24 травня росіяни вбили 29 журналістів, з них семеро - убито під час виконання професійних обов'язків (троє українських та чотири іноземні). Дев'ять журналістів було поранено, і щонайменше 15 журналістів зникли безвісти", - резюмували в союзі.

Крім того, за три місяці повномасштабної війни російські військові викрали дев'ятьох журналістів.

Інфографіка: Інституту масової інформації

Робота 113 регіональних медіа припинилася через загрози з боку російських окупантів, захоплення редакцій, неможливості працювати в умовах тимчасової окупації та друкувати газети тощо.

Нагадаємо, 1 квітня в районі села Гута Межигірська в Київській області поліція знайшла загиблим фотографа та документаліста Макса Левіна. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських та міжнародних видань.

Наприкінці квітня внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гіріч, повідомив її колега Олександр Демченко.