Внаслідок ракетного удару по житловому будинку у Шевченківському районі Києва, який стався 28 квітня, одна людина загинула. Її тіло рятувальники виявили під час розбору завалів.

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Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Щойно рятувальники, які продовжують обстеження та розбір завалів житлового будинку в Шевченківському районі, куди вчора потрапила ракета, виявили тіло загиблого", — заявив він.

Як пишуть ЗМІ, внаслідок ракетного удару по Києву загинула журналістка "Радіо Свобода" Віра Гіріч, повідомив її колега Олександр Демченко.

Російська ракета потрапила в її будинок.

Студентів, жінок з маленькими дітьми та літніх людей поки що просять не повертатися до Києва з евакуації. З таким проханням до киян звернулася Київська військова адміністрація, у якій вважають, що загроза для столиці не зникла, а вчорашні ракетні удари це лише підтверджують.

При цьому влада зазначає, що сьогодні помітно пожвавилося життя столиці і поки що безпосередньої загрози захоплення немає.

Однак, як заявляють у Київській військовій адміністрації, з огляду на останні події, пов'язані з пожежами на нафтобазах, підривами складів боєприпасів на території Росії, а також риторикою в РФ, можна сказати, що загроза ракетних ударів зросла.

"Ми просимо не повертатися студентів, жінок з маленькими дітьми, старих людей!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора росіяни крилатою ракетою зруйнували житловий будинок у Києві. Ракета потрапила у 25-поверховий житловий будинок. У ньому частково зруйновано перший та другий поверхи. Постраждали 10 людей.