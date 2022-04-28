В результате ракетного удара по Киеву пострадали 10 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Ракетный удар россиян по столице Украины привел к тому, что, по предварительным данным пострадали 10 человек. Об этом сообщила ГСЧС.

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Обстрел привел к возгоранию в 25-этажном жилом доме, в котором частично разрушило два нижних этажа.

"В 21:25 пожар ликвидирован на общей площади 100 кв. м. На месте производятся поисково-спасательные работы. По предварительным данным, спасены 5 человек, пострадали - 10 человек. Информация уточняется", — сообщают спасатели.

Напомним, в Киеве в районе Лукьяновки прогремели громкие взрывы.

Кроме Киева ракетный удар тремя крылатыми ракетами также был нанесен по Фастову в Киевской области. Предварительно известно о попадании в инфраструктурные объекты, на месте работают спасатели.

Ракетные удары по Киеву и Фастову были нанесены во время официального визита генсека ООН Антонио Гуттериша.

15 апреля жители Киева и области слышали взрывы. В "Укроборонпроме" тогда сообщили, что в этот день около 1:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса.