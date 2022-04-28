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Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали 10 людей (ФОТО, ВІДЕО)
Ракетний удар росіян по столиці України призвів до того, що, за попередніми даними, постраждали 10 людей. Про це повідомила ДСНС.
Обстріл призвів до спалаху в 25-поверховому житловому будинку, в якому частково зруйнувало два нижні поверхи.
"О 21:25 пожежу ліквідовано на загальній площі 100 кв. м. На місці провадяться пошуково-рятувальні роботи. За попередніми даними, врятовано 5 людей, постраждали - 10 осіб. Інформація уточнюється", - повідомляють рятувальники.
Нагадаємо, у Києві в районі Лук'янівки пролунали гучні вибухи.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Окрім Києва ракетний удар трьома крилатими ракетами також був завданий по Фастову у Київській області. Попередньо відомо про пошкодження інфраструктурних об'єктів, на місці працюють рятувальники.
Ракетні удари по Києву та Фастову було завдано під час офіційного візиту генсека ООН Антоніо Гуттеріша.
15 квітня жителі Києва та області чули вибухи. В "Укроборонпромі" тоді повідомили, що цього дня близько 1:30 ночі Росія завдала ударів по одному з ракетних підприємств державного оборонно-промислового комплексу.