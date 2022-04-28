В Киеве прогремели два мощных взрыва

В столице Украины раздались громкие взрывы, сообщает УНИАН.

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"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По данным журналиста Андрея Цаплиенко, одну из вражеских ракт сбила ПВО.

Сотрудники СБУ задержали ведущего инженера одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Как сообщается, якобы до этого он сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в РФ.

Напомним, что 15 апреля жители Киева и области слышали взрывы. В ДК "Укроборонпром" сообщили, что в этот день около 1:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса.

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