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В Киеве прогремели два мощных взрыва
В столице Украины раздались громкие взрывы, сообщает УНИАН.
"Вечером враг обстрелял Киев. Два попадания в Шевченковском районе. Все службы на месте. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По данным журналиста Андрея Цаплиенко, одну из вражеских ракт сбила ПВО.
Сотрудники СБУ задержали ведущего инженера одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию. Как сообщается, якобы до этого он сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в РФ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что 15 апреля жители Киева и области слышали взрывы. В ДК "Укроборонпром" сообщили, что в этот день около 1:30 ночи Россия нанесла удары по одному из ракетных предприятий государственного оборонно-промышленного комплекса.
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