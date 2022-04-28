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У Києві прогриміли два потужні вибухи
У столиці України пролунали гучні вибухи, повідомляє УНІАН.
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"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучення у Шевченківському районі. Усі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.
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