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У Києві прогриміли два потужні вибухи

У Києві прогриміли два потужні вибухи

У столиці України пролунали гучні вибухи, повідомляє УНІАН.

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"Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучення у Шевченківському районі. Усі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Автор:
Сергій Горєлов