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В результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода"
В результате ракетного удара по жилому дому в Шевченковском районе Киева, который произошел 28 апреля, один человек погиб. Его тело спасатели обнаружили при разборе завалов.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Друзья! Только что спасатели, продолжающие обследование и разбор завалов жилого дома в Шевченковском районе, куда вчера попала ракета, обнаружили тело погибшего", — заявил он.
Как пишут СМИ, в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич, сообщил ее коллега Александр Демченко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Российская ракета попала в ее дом.
Студентов, женщин с маленькими детьми и пожилых людей пока просят не возвращаться в Киев из эвакуации. С такой просьбой к киевлянам обратилась Киевская военная администрация, в которой считают, что угроза для столицы не миновала, а вчерашние ракетные удары это только подтверждают.
При этом власти отмечают, что сегодня заметно оживилась жизнь столицы и пока непосредственной угрозы захвата нет.
Однако, как заявляют в Киевской военной администрации, учитывая последние события, связанные с пожарами на нефтебазах, подрывами складов боеприпасов на территории России, а также риторикой в РФ, можно сказать, что угроза ракетных ударов возросла.
"Мы просим не возвращаться студентов, женщин с маленькими детьми, стариков!" — говорится в сообщении.
Напомним, вчера россияне крылатой ракетой разрушили жилой дом в Киеве. Удар пришелся в 25-этажный жилой дом. В нем частично разрушены первый и второй этажи. Пострадали 10 человек.