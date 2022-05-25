За три месяца войны РФ совершила почти 300 преступлений против СМИ в Украине

С 24 февраля российская армия совершила 280 преступлений против журналистов и медиа в Украине. От агрессии РФ пострадали как украинские, так и иностранные журналисты.

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Об этом со ссылкой на данные Института массовой информации сообщает Национальный союз журналистов Украины в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 24 мая россияне убили 29 журналистов, из них семеро - убиты во время исполнения профессиональных обязанностей (трое украинских и четыре иностранных). Девять журналистов были ранены, и по меньшей мере 15 журналистов пропали без вести", — резюмировали в союзе.

Кроме того, за три месяца полномасштабной войны российские военные похитили девять журналистов.

Инфографика: Института массовой информации

Работа 113 региональных медиа прекратилась из-за угроз со стороны российских оккупантов, захвата редакций, невозможности работать в условиях временной оккупации и печатать газеты и т.д.

Напомним, 1 апреля в районе села Гута Межигорская в Киевской области полиция нашла погибшим фотографа и документалиста Макса Левина. Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

В конце апреля в результате ракетного удара по Киеву погибла журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич, сообщил ее коллега Александр Демченко.