В бою с оккупантами погиб журналист телеканала "Украина 24"

Украинский журналист и защитник Александр Махов погиб в бою с российскими захватчиками от обстрелов. Об этом сообщает "Украина 24".

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Махов работал журналистом на каналах "Украина" и "Украина24" и освещал события на передовой. После вторжения России в Украину он отправился на фронт.

"Во время работы Махов был единственным журналистом, который находился на борту самолета, проводившего эвакуацию из коронавирусного Уханя. Александр называл "небольшим отпуском" командировку на Антарктиду в перерыве между работой на фронте", — рассказали на телеканале, где работал журналист.

Вечером 4 мая президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении сообщил, что Александр Махов погиб в Харьковской области, в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. У журналиста остались несовершеннолетний сын и жена.

"Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину", — сказал президент.

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву 29 апреля погибла журналистка "Радио Свобода". Российская ракета попала в ее дом.