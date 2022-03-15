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Российские захватчики убили оператора FoxNews и украинскую журналистку
В результате обстрелов со стороны армии РФ погибла украинская журналистка Александра Кувшинова и оператор телеканала Fox News Пьер Закревский.
Об об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко и Fox News.
Журналисты телеканала назвали Закревского "ветераном боевых действий". 15 марта он вместе с коллегой двигался на автомобиле в Киевской области. В этот момент оккупанты открыли хаотичный огонь, авто журналистов попало под обстрел. В результате Закревский погиб.
Геращенко сообщает, что также 15 марта от российской агрессии пострадала и украинская журналистка. В настоящее время точно неизвестно, где именно погибла девушка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине.
Ранее в Ирпене российские оккупанты расстреляли 51-летнего корреспондента из США Брента Рено, на котором был бейдж издания The New York Times.
После этого, 14 марта, а результате очередного удара со стороны российских оккупантов пострадал британский журналист Fox News. Он получил осколочный перелом ног.