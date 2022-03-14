Российские военные нанесли тяжелые травмы британскому журналисту

В результате очередного удара со стороны российских оккупантов пострадал британский журналист Fox News. Он получил осколочный перелом ног. Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Оскольчатый перелом двух нижних конечностей - "русскомирный" диагноз, поставленный украинскими врачами британскому журналисту. На данный момент журналист находится в реанимации под наблюдением врачей. Трагедия произошла сегодня 2 часа назад (около 16:35 14 марта - Delo.ua)", - прокомментировала Венедиктова.

Она подчеркнула, что намерена отдельно акцентировать на том, что от российской агрессии страдают и граждане других государств. Возможно, как считает генпрокурор, это будет способствовать тому, что мировые лидеры будут реагировать быстрее на преступные действия российской армии в Украине.

Обращаясь к миру, Венедиктова отметила, что журналист не был на военном объекте, в которые по словам официальных лиц РФ, они постоянно целятся.

"Конечно, сведения о преступлении внесены в ЕРДР и это производство будет расследоваться должным образом . Состояние здоровье - к несчастью, не наша компетенция", – добавила Венедиктова.

Ранее в Ирпене российские оккупанты расстреляли 51-летнего корреспондента из США Брента Рено, на котором был бейдж издания The New York Times.

Оккупанты цинично убивают даже журналистов международных СМИ, которые пытаются показать правду о бесчинствах российских войск в Украине.

Напомним, в субботу, 12 марта, в Каховке скрылся журналист и общественный деятель Олег Батурин.