Російські військові завдали важких травм британському журналісту

В результаті чергового удару зі сторони російських окупантів постраждав британський журналіст Fox News. Він отримав осколковий перелом двох нижніх кінцівок. Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедиктова.

"Російськомирний" діагноз, поставлений українськими лікарями британському журналісту. На даний момент, журналіст перебуває у реанімації під наглядом лікарів. Трагедія відбулась сьогодні 2 години тому (близько 16:35 14 березня - Delo.ua)", — прокоментувала Венедиктова.

Вона підкреслила, що має намір окремо акцентувати на тому, що від російської агресії потерпають і громадяни інших держав. Можливо, як вважає генпрокурор, це сприятиме тому, що світові лідери будуть швидше реагувати на злочинні дії російської армії в Україні.

Звертаючись до світу Венедиктова зазначила, що журналіст не був на військовому об’єкті, у які зі слів офіційних осіб РФ, вони постійно цілять.

"Звісно, відомості про злочин внесені до ЄРДР і це провадження буде розслідуватися належним чином. Стан здоров’я - на жаль, не наша компетенція", — додала Венедиктова.

Раніше в Ірпені російські окупанти розстріляли 51-річного кореспондента із США Брента Рено, на якому був бейдж видання The New York Times.

Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні.

Нагадаємо, у суботу, 12 березня, у Каховці зник журналіст та громадський діяч Олег Батурін.