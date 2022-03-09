War Against War: в Україні створили інформаційний полк для боротьби із російською пропагандою

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з представниками креативної індустрії, журналістами, режисерами та піарниками створили інформаційний полк War Against War.

Як повідомляє прес-служба Мінкульту, мета проєкту – посилення протидії відвертій брехні та пропаганді Російської Федерації.

За словами міністра культури Олександра Ткаченка, "українці спостерігають величезну кількість інформації, яку генерують та створюють волонтери з різних сфер".

Цим вони, як зазначив глава Мінкульту, "підсилюють інформаційний опір нашої країни та показують правду усьому світу".

"Сьогодні будь-який ролик чи фото – це не просто контент. Це підняття бойового духу та доказова база проти злочинних дій Російської Федерації стосовно України. І ми маємо збільшувати їхню кількість, щоб не залишити ворогові жодного шансу на пропагандистську брехню”, – заявив Ткаченко.

У міністерстві зазначають, що інформаційні війська створюватимуть відео та тексти різними мовами, розрахованими на різну аудиторію: світ, Україна, Росія.

Відео від українських креативників уже транслювалися телеканалом національним телемарафоном єдиних новин #UAвместе. Також у своїх соцмережах їх публікував президент України Володимир Зеленський.

Долучитись до розповсюдження відеоконтенту може кожен. Для цього потрібно підписатися на офіційні канали інформаційного полку в соціальних медіа та ділитися матеріалами зі своїми родичами, друзями, шанувальниками, а також зі знайомими, які живуть за кордоном.

Діяльність ₩AW авторизована Офісом президента та Міністерством культури та інформполітики, тому вся інформація на їх ресурсах не може містити хибних звернень або пропаганди.

Підписатися можна на такі ресурси:

– Instagram – https://instagram.com/waw_war_against_war

– Telegram-канал – https://t.me/WAW_WarAgainstWar

– ₩AW на сайті Мінкульту – https://war-info.mkip.gov.ua

- YouTube-канал Мінкульту - https://www.youtube.com/c/MipGovUa

– ₩AW Плейлист на YouTube-каналі Мінкульту — https://www.youtube.com/watch?v=o4Wi5rFemro&list=PLLmBC25NTCQyocJ7Ordg2HXEmcdwCFunR .

Власникам ЗМІ та представникам медіаспільноти інформаційний полк пропонує долучатися до співпраці та інформаційної підтримки.

"₩AW: War Against War створює відеоконтент – і якщо є можливість поширювати його на своїх ресурсах, це дуже допоможе у поширенні правди. Зокрема, про те, як жорстоко веде війну Росія проти України та мирного населення наших міст", – повідомили у Мінкульт.

Контактна форма для всіх, хто має можливість сприяти дистрибуції відеоконтенту: https://forms.gle/hjJLVWzqJb8bfV1H6

Контактна форма для креативних команд, які бажають співпрацювати з AW: War Against War: https://forms.gle/JqhNCoFSzMhMRtyK6

Візуалізація релізу: https://bit.ly/3I0aUis

Відео "Слава Україні!": https://youtu.be/c480fFNB874 .

Нагадаємо, українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за час воєнного вторгнення Росії на територію України.

Для інформування громадян Росії про військові події та кількість загиблих на території України запущено сайт "Російський корабель".

Крім цього, був створений документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, за яким можна спілкуватися з росіянами у протидії пропаганді РФ.