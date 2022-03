Волонтерять, донатять та вступають до лав ЗСУ: Як компанії ІТ-кластера Львова працюють під час війни

Триває окупаційна війна Росії проти України. Львівський ІТ Кластер, який об'єднує майже 200 ІТ-компанії та більше 25 000 ІТ-спеціалістів, з перших днів війни долучився до підтримки ЗСУ та всіх, кому зараз потрібна допомога

Для цього, спільно з міською владою, Кластер створив 5 центрів для тимчасово переміщених осіб, та центр збору гуманітарної допомоги для регіонів, які постраждали від ворожих нападів, окремо зосередившись на зборі та передачі техніки, засобів індивідуального захисту та медикаментів для військових в гарячі точки на передовій. ІТ-спеціалісти працюють над зміцненням кібербезпеки в країні. Також створено команду фахівців з комунікації та цифрового маркетингу, яка тримає оборону та проводить наступ на інформаційному фронті, веде боротьбу з фейками та поширює правду в Росії та Білорусі. Кластер запустив ініціативу Tax Pay Forward, спрямовану на сплату Єдиного Соціального Внеску та Єдиного Податку авансом. Це допоможе не тільки державі, а й місцевим органам влади, які формують тил для Збройних сил України і територіальної оборони та опікуються гуманітарними викликами.

Всі компанії учасники Кластера беруть активну участь у боротьбі за демократію та суверенітет України. Для цього донатять мільйони гривень на підтримку армії, долучаються до волонтерського руху, вступають до тероборони та Збройних сил, дбають про своїх працівників, здійснюючи релокейт та, попри все, намагаються працювати, щоб підтримувати економічну стабільність в Україні. Чимало компаній спільноти заявили, що припиняють співпрацю та будь-який бізнес з Росією, щоб не надавати фінансову підтримку країні-окупанту.

Компанія Lionwood.software забезпечила свій офіс всім необхідним для тимчасового перебування, в якому розмістилися 460 людей та 200 дітей. Велика кількість компаній допомагають співробітникам, які змушені переїжджати з інших міст. Так, Grid Dynamics обладнали більше 100 спальних місць в офісі, ігрову для дітей та кімнату для котів, Symphony Solutions - частину львівського офісу перетворили на шелтер, в усіх мітинг-румах компанії розмістили ліжка. Компанія ЕРАМ на базі офісу у Львові створила прихисток, де фахівці, їх родини з усієї України можуть тимчасово розміститися та відновити сили. Аналогічний пункт відкрито і в Івано-Франківську, Чернівцях.

Компанія N-iX, напередодні вторгнення Росії пожертвувала 900 000 грн через Фонд “Повернись живим”. Працівники компанії активно займаються волонтерством, жертвують кошти на допомогу армії, беруть участь у кібервійні. N-iX підтримує працівників, які приєднались до Збройних Сил України та тероборони – створила Фонд N-iX допомоги колегам в ЗСУ. Компанія вже виділила у Фонд $ 200 000.

Компанія Sombra 24 лютого передала у фонд "Повернись живим" 125 150 грн. Ці кошти були зібрані працівниками компанії, які Sombra подвоїла. Власний волонтерський координаційний центр прийняв рішення виділяти $20 000 від компанії щодня поки йде гаряча фаза війни. Працівники компанії менше ніж добу зібрали 136 500 гривень на потреби української армії. Sombra перерахувала вже більше $ 100 000 волонтерам і фондам на потреби ЗСУ. Працівники погодилися віддати частину своїх винагород для допомоги армії.

Компанія Ciklum, підтримуючи свободу та суверенітет України, виділила 1,5 млн гривень на фінансування української армії. Також компанія додатково розширила програму From Patriots to Patriots для пожертв з доходу працівників компанії – Ciklum подвоїть зібрані кошти та спрямує їх на підтримку українських Захисників і Захисниць. From Patriots to Patriots - ініціатива, в межах якої з 2014 року передано більше $785 000 для зміцнення боєздатності української армії.

Компанія SoftServe перерахувала 24 млн грн податків наперед, аби влити додаткові ресурси до української економіки сьогодні. На додачу до 12 млн грн від компанії, що скеровані до благодійного фонду “Відкриті очі”, відкрито збір коштів через власний сайт. Там вже зібрано додаткових 1,2 млн грн від працівників компанії. Також SoftServe передав ЗСУ бронежилети, рації, каски, подовжувачі та павербенки.

Компанія Avenga зібрала грошову допомогу армії у розмірі 2,4 млн гривень та здійснила перший переказ. Другий переказ компанії становив 50 000 євро. Avenga щодня надає силам територіальної оборони необхідну комп'ютерну техніку. Крім цього спеціалісти компанії у різних містах долучаються до волонтерських ініціатив.

Після вторгнення Росії на територію України 24 лютого, компанія ELEKS пожертвувала 600 000 гривень і $ 50 000 на підтримку українських військ. Крім того, протягом січня-лютого 2022 року компанія пожертвували 560 000 гривень через фонд “Повернись живим”. З 28 лютого компанія ELEKS збільшила фінансування Збройних сил України до 600 000 грн на добу. Деякі працівники компанії вирішили піти на службу до територіальної оборони чи Збройних сил України.

Компанія EPAM доєднується до спільних зусиль усієї країни та виділяє 10 мільйонів гривень гуманітарній організації Червоний Хрест України для забезпечення медичних потреб українських лікарень та потреб вимушених переселенців. Також компанія передала понад 440 000 гривень у громадську організацію ASAP Rescue, яка займається проведенням рятувальних операцій. ЕРАМ Україна перерахувала авансом до держбюджету 50 млн гривень податку на прибуток за перший квартал 2022 року.

Компанія Intellias переказала 1 000 000 гривень фонду “Повернись живим”. Адже поки наші військові мужньо відбивають ворожі атаки, потрібно робити свій вклад в підтримку української армії. Працівники компанії пожертвували майже 800 000 грн за тиждень. До збору також долучились засновники Intellias й переказали ще понад 200 000 грн. Компанія проводить евакуацію колег зі східних областей. А також, забезпечує Military Packages для мобілізованих, чи тих, хто вступає до лав територіальної оборони.

Компанія Sigma Software перерахувала Збройним Силам України 8 886 148 гривень. Половина суми – це особисті пожертви працівників компанії. Навіть у ситуації, коли багато людей змушені покинути свої домівки, бо вони зазнають нападу російських загарбників, працівники намагаються знайти шляхи та ресурси, щоб показати свою підтримку захисникам України.

Компанія GlobalLogic працює у звичному режимі та продовжує в повному обсязі виконувати свої зобов'язання перед партнерами. GlobalLogic перераховує 1 000 000 грн благодійному фонду “Повернись живим”. Компанія закликає працівників долучитись до ініціативи через фонди або людей, яким вони довіряють.

ІТ-компанії намагаються надати максимальну підтримку країні, а також своїм працівникам. Кожного дня докладають надзвичайних зусиль, щоб допомогти родинам, які змушені залишити свій дім, спільноті, захисникам та захисницям, усім, хто зараз потребує підтримки, з вірою в те, що перемога справедливості, демократії, свободи та України - вже зовсім близько.