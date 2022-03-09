"Робота в тилу": в Україні запустили платформу для волонтерів

В Україні для волонтерів створили спеціальний проєкт "Робота у тилу". Як повідомляє AIN.UA, він є біржею волонтерських робіт (як онлайн, так і офлайн).

Як зазначає видання, проєкт створив українець Артур Федоренко. На біржі можна опублікувати запит на роботу чи спеціаліста.

Зокрема, на сайті "Робота в тилу" можна знайти запити на розробників, вантажні перевезення та боротьбу з пропагандою Російської Федерації.

Крім цього, на цій платформі шукають дизайнерів, ілюстраторів та спеціалістів з роботи з міжнародними блогерами.

"Часто бачу, як люди хочуть допомогти, але не знають, де їм знайти потрібну роботу. На платформі ж можна знайти або релевантний існуючий запит, або створити свій профіль з описом, з чим саме людина може допомогти", — пояснив Федоренко.

За його словами, перевага платформи полягає в тому, що тут структурований актуальний контент.

"Чати ж, пости та сториз у мережах та Telegram-каналах дуже швидко втрачаються. А платформа зможе все централізувати та фільтрувати за категоріями. Причому людина, яка опублікувала запит, отримуватиме відгуки охочих безпосередньо на платформі. Тут можна вести листування", – розповів автор проєкту.

Нагадаємо, українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за час воєнного вторгнення Росії на територію України.

Для інформування громадян Росії про військові події та кількість загиблих на території України запущено сайт "Російський корабель".

Крім цього, був створений документ, що містить головні фейки та відповіді-спростування, за яким можна спілкуватися з росіянами у протидії пропаганді РФ.

У свою чергу для інформування про катастрофічні наслідки війни з Україною для білоруського народу волонтери зібрали фото- та відеофакти тероризму російських військ, статистику жертв війни та створили сайт "Залишся вдома".