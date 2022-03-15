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Російські загарбники вбили оператора FoxNews та українську журналістку
Внаслідок обстрілів з боку армії РФ загинула українська журналістка Олександра Кувшинова та оператор телеканалу Fox News П'єр Закревський.
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко та Fox News .
Журналісти телеканалу назвали Закревського "ветераном бойових дій". 15 березня він разом із колегою рухався на автомобілі на Київщині. Наразі окупанти відкрили хаотичний вогонь, авто журналістів потрапило під обстріл. В результаті Закревський загинув.
Геращенко повідомляє, що 15 березня від російської агресії постраждала і українська журналістка. Наразі достеменно невідомо, де саме загинула дівчина.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Окупанти цинічно вбивають навіть журналістів міжнародних ЗМІ, які намагаються показати правду про безчинства російських військ в Україні.
Раніше в Ірпені російські окупанти розстріляли 51-річного кореспондента із США Брента Рено, на якому був бейдж видання The New York Times.
Після цього, 14 березня, а внаслідок чергового удару з боку російських окупантів постраждав британський журналіст Fox News. Він отримав уламковий перелом ніг.