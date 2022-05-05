У бою з окупантами загинув журналіст телеканалу "Україна 24"

Український журналіст та захисник Олександр Махов загинув у бою з російськими загарбниками від обстрілу. Про це повідомляє "Україна 24".

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Махов працював журналістом на каналах "Україна" та "Україна24" та висвітлював події на передовій. Після вторгнення Росії до України він вирушив на фронт.

"Під час роботи Махов був єдиним журналістом, який знаходився на борту літака, який проводив евакуацію з коронавірусного Уханя. Олександр називав "невеликою відпусткою" відрядження на Антарктиду в перерві між роботою на фронті", - розповіли на телеканалі, де працював журналіст.

Увечері 4 травня президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні повідомив, що Олександр Махов загинув у Харківській області, у боях під Ізюмом. Йому було 36 років. У журналіста залишилися неповнолітній син та дружина.

"Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за смерть. Ми обов'язково отримаємо для України перемогу. Упевнений, це була мрія Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому та всім нашим героям, які віддали життя за Україну", - сказав президент.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Києву 29 квітня загинула журналістка "Радіо Свобода". Російська ракета потрапила в її будинок.