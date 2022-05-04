62% украинцев поддерживают запрет российской музыки на радио и ТВ — опрос

62% украинцев выступают за запрет трансляции музыкальной продукции из России на радио и телевидении. При этом 15% респондентов выступают против такого запрета, а 22% относятся к идее нейтрально. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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В частности, на западе Украины в поддержку запрета высказались 77% опрошенных, в центре — 62%, на юге — 51%, а на востоке — 49%. В разрезе возраста разница в ответах незначительная: "за" выступают 64% граждан 18-35 лет, 63% тех, кому от 36 до 50, и 59% представителей старшего поколения.

В то же время среди тех, кто дома говорит по-украински, идею поддерживает 73% респондентов, среди двуязычных в быту — 53%, а среди тех, кто дома говорит только на русском, — лишь 44%.

Опрос был проведен 27 апреля среди 1000 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Опрашивались жители всех регионов, кроме Крыма и оккупированной части Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Напомним, что 11 апреля в Верховную Раду был внесен законопроект, предусматривающий, что до освобождения всех оккупированных украинских территорий вводится запрет на воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов РФ по радио, телевидению, а также в общественных местах, в частности в транспорте, ресторанах, гостиницах и кинотеатрах. Пока что документ парламентом не рассматривался.

Отметим, что этот же опрос "Рейтинга" зафиксировал, в частности, что 71% украинцев поддерживают снос памятников, связанных с Россией, а 73% — переименования улиц с русскими названиями.