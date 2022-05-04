62% українців підтримують заборону російської музики на радіо та ТБ — опитування

62% українці виступають за заборону трансляції музичної продукції з Росії на радіо та телебаченні. При цьому 15% респондентів виступають проти такої заборони, а 22% відносяться до ідеї нейтрально. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

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Зокрема, на заході України на підтримку заборони висловилися 77% опитаних, у центрі — 62%, на півдні — 51%, а на сході — 49%. У розрізі віку різниця у відповідях незначна: "за" виступають 64% громадян 18-35 років, 63% тих, кому від 36 до 50, та 59% представників старшого покоління.

Водночас серед тих, хто вдома розмовляє українською, ідею підтримує 73% респондентів, серед двомовних у побуті – 53%, а серед тих, хто вдома розмовляє лише російською, – лише 44%.

Опитування було проведене 27 квітня серед 1000 респондентів методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Опитувалися мешканці всіх регіонів, крім Криму та окупованої частини Донбасу. Помилка репрезентативності дослідження з імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, що 11 квітня до Верховної Ради було внесено законопроєкт, який передбачає, що до звільнення всіх окупованих українських територій вводиться заборона на відтворення аудіовізуальних творів у виконанні громадян та резидентів РФ на радіо, телебаченні, а також у громадських місцях, зокрема у транспорті, ресторанах, готелях та кінотеатрах. Поки що документ парламентом не розглядався.

Зазначимо, що це ж опитування "Рейтинга" зафіксувало, зокрема, що 71% українців підтримують знесення пам'ятників, пов'язаних з Росією, а 73% — перейменування вулиць із російськими назвами.