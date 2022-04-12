В Україні пропонують заборонити російську музику на радіо та телебаченні

Народні депутати пропонують заборонити російську музику по радіо та телебаченню до визволення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку Російської Федерації.

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Відповідний законопроєкт №7273 зареєстрували у Верховній Раді.

Ініціаторами документа стал 21 народний депутат.

Обмеження пропонують запровадити до визволення всіх окупованих українських територій.

Заборона на російську музику, згідно з законопроєктом, має стосуватися також її виконання громадянами та резидентами Росії. Такі треки не можна буде почути:

- по радіо та ТБ;

- у розважальних закладах;

- у громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників);

- у навчальних закладах, закладах культури та відпочинку;

- у готельному та ресторанному бізнесі;

- у кінотеатрах;

- у суспільному просторі.

"Сьогодні всі українці перебувають у глибокому шоці від побаченого і пережитого. Доказом, який руйнує всі міфи про "велику російську культуру", є розстріли мирних громадян у Бучі, Ірпені, Гостомелі та ще десятках населених пунктів нашої країни. Мародерство, насильство, військові злочини, вандалізм, осквернення, грабіж і садизм — з сьогоднішнього дня це синоніми до слова "російський" і до поняття "російська культура", — йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту.

Крім того, пропонується збільшити квоти української музики у радіоефірі музичних радіостанцій та музичних телеканалів до 50%. Нині ця частка становить 35% загального обсягу пісень протягом доби.

Зазначимо, що Україна збирається націоналізувати всю власність Росії в нашій країні, щоб компенсувати частину збитків через війну.