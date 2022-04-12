В Україні військовослужбовцям можуть заборонити висловлювати думку про командування — законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №7271 щодо реалізації права військовослужбовців на вільне вираження поглядів та переконань.

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Законопроєкт подала група народних депутатів на чолі із Федором Вениславським. Документ пропонує внести зміни до закону "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей".

Зокрема, у проєкті йдеться, що військовослужбовці, військовозобов'язані та резервісти, покликані на збори, не мають права оприлюднювати та/або поширювати у ЗМІ та соцмережах інформацію, пов'язану з виконанням обов'язків військової служби, а також погляди та думки щодо діяльності вищого військово-політичного керівництва держави та інших командирів.

Заборонено також розголошення відомостей про розташування військових об'єктів та переміщення озброєння, військової техніки чи особового складу.

Законопроєкт передбачає й зміни у законі "Про інформацію" у тому, що подібні висловлювання військових не охоплюються змістом поняття оцінної думки.

Нардепи також зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7265, згідно з яким чоловіки, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, будуть зобов'язані повернутися до України під час війни.

У Раді зареєстрували і законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в особливий період або під час воєнного стану.