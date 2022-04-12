В Украине военнослужащим могут запретить высказывать мнение о командовании — законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7271 о реализации права военнослужащих на свободное выражение взглядов и убеждений.

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Законопроект подала группа народных депутатов во главе с Федором Вениславским. Документ предлагает внести изменения в закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

В частности, в проекте говорится, что военнослужащие, военнообязанные и резервисты, призванные на сборы, не имеют права обнародовать и/или распространять в СМИ и соцсетях информацию, связанную с исполнением обязанностей военной службы, а также, взгляды и мнения относительно деятельности высшего военно-политического руководства государства и других командиров.

Запрещено также разглашение сведений о расположении военных объектов и перемещении вооружения, военной техники либо личного состава.

Законопроект предусматривает и изменения в законе «Об информации» в том, что подобные высказывания военных не охватываются содержанием понятия оценочного суждения.

Нардепы также зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 7265, согласно которому мужчины, которые подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, будут обязаны вернуться в Украину во время войны.

В Раде зарегистрировали и законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во время военного положения.