Нардепы хотят сажать на 10 лет за незаконное пересечение границы во время войны

17 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во время военного положения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Как сообщается на сайте украинского парламента, авторами законопроекта №7171 являются народные депутаты Федор Вениславский, Марьяна Безуглая, Игорь Копытин, Игорь Герасименко и Юрий Здебский (все – фракция "Слуга народа").

Нардепы предлагают дополнить Уголовный кодекс положением, согласно которому незаконное пересечение государственной границы Украины во время особого периода или военного положения карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без него.

Если закон будет принят, то его действие будет распространяться на военнослужащих, военнообязанных, резервистов, лиц, которые подлежат мобилизации, а также народных депутатов Украины, депутатов местных советов, должностных лиц органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Действие этой статьи также будет распространяться на сельских, поселковых, городских голов, работников правоохранительных органов, судей, судей Конституционного суда, прокуроров.

Проект закона также предусматривает уголовную ответственность для должностных лиц и/или военнослужащих Государственной пограничной службы. Так, за содействие в незаконном пересечении границы сотрудникам Госпогранслужбы светит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового.

При этом в законопроекте указано, что гражданин не несет уголовной ответственности за незаконное пересечение госграницы Украины, если он в течение 10 дней после вступления в силу данного положения закона возвращается в Украину.

Сейчас законопроект рассматривается в Комитете Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил проведение “военной спецоперации" против Украины.

В связи с этим Верховная Рада в этот же день объявила военное положение на 30 суток.

Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу.

15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 5:30 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.