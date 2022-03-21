Нардепи хочуть саджати на 10 років за незаконний перетин кордону під час війни

17 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону України в особливий період або під час воєнного стану.

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Як повідомляється на сайті українського парламенту, авторами законопроєкту №7171 є народні депутати Федір Вениславський, Мар'яна Безугла, Ігор Копитін, Ігор Герасименко та Юрій Здебський (усі – фракція "Слуга народу").

Нардепи пропонують доповнити Кримінальний кодекс положенням, згідно з яким незаконне перетинання державного кордону України під час особливого періоду або воєнного стану карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без нього.

Якщо закон буде прийнято, то його дія поширюватиметься на військовослужбовців, військовозобов'язаних, резервістів, осіб, які підлягають мобілізації, а також народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Дія цієї статті також поширюватиметься на сільських, селищних, міських голів, правоохоронців, суддів, суддів Конституційного суду, прокурорів.

Проєкт закону також передбачає кримінальну відповідальність для посадових осіб та/або військовослужбовців Державної прикордонної служби. Так, за сприяння у незаконному перетині кордону співробітникам Держприкордонслужби світить позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такого.

При цьому в законопроєкті зазначено, що громадянин не несе кримінальної відповідальності за незаконне перетинання держкордону України, якщо він протягом 10 днів після набуття чинності цього положення закону повертається в Україну.

Наразі законопроєкт розглядається у Комітеті Верховної Ради України з правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.

У зв'язку з цим Верховна Рада цього ж дня оголосила воєнний стан на 30 діб.

Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон.

15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 5.30 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.