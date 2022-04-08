Данилов анонсировал массовые задержания мужчин, выехавших из Украины во время военного положения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал массовые задержания мужчин, которые сумели выехать из страны в период военного положения.

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Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По словам Данилова, выехавшие во время военного положения мужчины на обратном пути будут задержаны "для получения пояснений".

"Когда кто-то будет возвращаться на территорию нашей страны, мы четко будем понимать, когда он ее покинул. Система пограничников работает безупречно. Все люди, покидавшие нашу страну, они зафиксированы. Все, кто будет возвращаться в Украину, из выехавших после 22 февраля, должны будут объяснить, через какой пункт они покинули страну и на основании каких нормативно-правовых документов", — заявил Данилов.

Он уточнил, что у каждого, кто выезжал в другие страны в "командировку", должен быть отдельный документ от пограничников.

Отметим, что война в Украине началась 24 февраля и до этого времени не было никаких запретов на выезд мужчин призывного возраста из страны. Поэтому не совсем понятно, почему секретарь СНБО назвал дату 22 февраля.

24 февраля Верховная Рада объявила военное положение на 30 суток.

Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу.

15 марта Верховная Рада законодательно утвердила указ президента о продлении срока действия военного положения в Украине с 5:30 26 марта еще на 30 суток – до 25 апреля.

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во время военного положения. Предлагается за незаконное пересечение границы карать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без него.