Данилов анонсував масові затримання чоловіків, які виїхали з України під час воєнного стану

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов анонсував масові затримання чоловіків, які зуміли виїхати з країни у період воєнного стану.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це він сказав у ефірі телемарафону.

За словами Данилова, чоловіки, які виїхали під час воєнного стану, по дорозі назад будуть затримані "для отримання пояснень".

"Коли хтось повертатиметься на територію нашої країни, ми чітко розумітимемо, коли він її покинув. Система прикордонників працює бездоганно. Всі люди, які залишали нашу країну, вони зафіксовані. Усі, хто повертатиметься в Україну, які виїхали після 22 лютого, повинні будуть пояснити, через який пункт вони залишили країну і на підставі яких нормативно-правових документів", — заявив Данилов.

Він уточнив, що у кожного, хто виїжджав до інших країн у "відрядження", має бути окремий документ від прикордонників.

Зазначимо, що війна в Україні розпочалася 24 лютого і до цього часу не було жодних заборон на виїзд чоловіків призовного віку із країни. Тому не зовсім зрозуміло, чому секретар РНБО назвав дату 22 лютого.

24 лютого Верховна Рада оголосила воєнний стан на 30 діб.

Під час воєнного стану всім військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено перетинати державний кордон.

15 березня Верховна Рада законодавчо затвердила указ президента про продовження терміну дії воєнного стану в Україні з 5.30 26 березня ще на 30 діб – до 25 квітня.

Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону України в особливий період або під час воєнного стану. Пропонується за незаконне перетин кордону карати позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без нього.