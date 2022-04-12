В Украине предлагают запретить российскую музыку на радио и телевидении

Народные депутаты предлагают запретить российскую музыку по радио и телевидению до освобождения всех оккупированных украинских территорий и прекращения агрессии со стороны Российской Федерации.

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Соответствующий законопроект №7273 зарегистрировали в Верховной Раде.

Инициаторами документа стал 21 народный депутат.

Ограничения предлагают ввести до освобождения всех оккупированных украинских территорий.

Запрет на российскую музыку, согласно законопроекту, должен касаться также и ее исполнения гражданами и резидентами России. Такие треки нельзя будет услышать:

- по радио и ТВ;

- в развлекательных заведениях;

- в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков);

- в учебных заведениях, учреждениях культуры и отдыха;

- в гостиничном и ресторанном бизнесе;

- в кинотеатрах;

- в общественном пространстве.

"Сегодня все украинцы находятся в глубоком шоке от увиденного и пережитого. Доказательством, которое разрушает все мифы о "великой русской культуре", являются расстрелы мирных граждан в Буче, Ирпене, Гостомеле и еще десятках населенных пунктов нашей страны. Мародерство, насилие, военные преступления, вандализм, осквернение, грабеж и садизм – с сегодняшнего дня это синонимы к слову "русский" и к понятию "русская культура". Мы уже убедились окончательно, что российские фильмы и музыка несут ядовитые программы поведения, отравленные ценности и садистские месседжи. Иначе нельзя объяснить поведение нелюдей-оккупантов, выросших под влиянием этой культуры и устроивших зверские расстрелы мирных граждан и мародерства в наших городах", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, предлагается увеличить квоты украинской музыки в радиоэфире музыкальных радиостанций и музыкальных телеканалов до 50%. В настоящее время эта доля составляет 35% от общего объема песен в течение суток.

Отметим, Украина собирается национализировать всю собственность России в нашей стране, чтобы компенсировать часть убытков из-за войны.