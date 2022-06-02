44% жителів заходу та центру України вважають мовне питання в країні надуманим, а 7% - одним з найгостріших

43,9% мешканців 11 областей заходу та центру України вважають проблему використання різних мов у країні надуманою, свідчать результати опитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології за підтримки John Fell Oxford University Press Research Fund.

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27,5% респондентів із цих регіонів вважають проблему не гострою, за винятком окремих випадків, 15,7% – досить серйозною, але не серед найактуальніших, а 7% – однією з найгостріших проблем України. Ще 5,9% опитаних не змогли відповісти.

При цьому в лютому 2021 року опитування в тих же областях показало, що лише 27,1% називали мовну проблему в Україні надуманою, 32,5% - не гострою, 25,6% - серйозною, але не серед найбільш актуальних, а 6,2% - серед найгостріших. Не могли відповісти тоді 8,5% громадян.

Також у центральних та західних областях за трохи більш ніж рік рідко зросла кількість тих, хто повністю підтримує обов'язкове використання української мови у сфері обслуговування - з 40,7% до 63,1%. Тих, хто схиляється до схвалення такого нововведення, стало, відповідно, менше - 21,5% замість 31,4%.

Частка ж тих, хто скоріше не підтримують його, впала з 15,7% до 6,5%, а тих, хто зовсім проти цього - з 4,1% до всього лише 1,5%. Тих, кому важко визначитися, стало не набагато менше - 7,4% замість 8,1%.

При цьому результати дослідження показують, що найбільш радикально змінили свою думку саме мешканці чотирьох центральних областей. Зокрема, повну підтримку обов'язковості української мови у сфері обслуговування у лютому 2021 року демонстрували лише 31,1% тамтешніх мешканців, а у травні 2022 – вже 72,2%.

Також радикально зросла кількість жителів двох макрорегіонів, які абсолютно не схвалюють ідею можливого використання місцевою владою поряд з українською іншої мови, яку вважають рідною частина жителів відповідного населеного пункту: цей показник зріс з 24,8% до 39,7%. Менш однозначно схиляються до цього 39,7% опитаних замість 24,8% роком раніше.

Окрім цього, 74,7% респондентів на Заході та в Центрі заявили, що в освітніх установах навчання має відбуватися лише українською, 15% допускають використання мови нацменшин у початковій школі, аде лише 1,5% – у школі загалом. Ще 2,1% вважають, що мови нацменшин можна використовувати і у школі, і у вишах. Інші 6,7% з вибором відповіді не визначилися.

Опитування було проведене 7-15 травня методом особистого інтерв'ю 1000 мешканців Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Чернівецької, Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької та Черкаської областей. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Нагадаємо також, що проведене наприкінці квітня соціологічною групою "Рейтинг" опитування показало, що кількість жителів України, які говорять вдома лише російською, впала до 15%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com