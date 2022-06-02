44% жителей запада и центра Украины считают языковой вопрос в стране надуманным, а 7% - одним из острейших

43,9% жителей 11 областей запада и центра Украины считают проблему использования разных языков в стране надуманной, свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илько Кучерива совместно с Центром политической социологии при поддержке John Fell Oxford University Press Research Fund.

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27,5% респондентов из этих регионов считают проблему не острой, за исключением отдельных случаев, 15,7% - достаточно серьезной, но не среди самых актуальных, а 7% - одной из острейших проблем Украины. Еще 5,9% опрошенных ответить затруднились.

При этом в феврале 2021 года опрос в тех же областях показал, что лишь 27,1% называли языковую проблему в Украине надуманной, 32,5% - не острой, 25,6% - серьезным, но не в числе наиболее актуальных, а 6,2% - среди самых острых. Затруднялись ответить тогда 8,5% граждан.

Также в центральных и западных областях за чуть более чем год редко выросло число полностью поддерживающих обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания - с 40,7% до 63,1%. Склоняющихся к одобрению такого нововведения стало, соответственно, меньше - 21,5% вместо 31,4%.

Доля же скорее не поддерживающих его упала с 15,7% до 6,5%, а совсем противящихся - с 4,1% до всего лишь 1,5%. Затрудняющихся определиться стало не намного меньше - 7,4% вместо 8,1%.

При этом результаты исследования показывают, что наиболее радикально поменяли свое мнение именно жители четырех центральных областей. В частности, полную поддержку обязательности украинского в сфере обслуживания в феврале 2021 года демонстрировали лишь 31,1% тамошних жителей, а в мае 2022 - уже 72,2%.

Также радикально выросло число жителей двух макрорегионов, совершенно не одобряющих идею возможного использования местной властью наряду с украинским другого языка, который считают родным часть жителей соответствующего населенного пункта: этот показатель вырос с 24,8% до 39,7%. Менее однозначно склоняются к этому 39,7% опрошенных вместо 24,8% годом ранее.

Кроме того, 74,7% респондентов на Западе и в Центре заявили, что в образовательных учреждениях обучение должно проходить только на украинском, 15% допускают использование языка нацменьшинств в начальной школе, а всего 1,5% - в школе в целом. Еще 2,1% считают, что языки нацменьшинств можно использовать и в школе, и в вузах. Остальные 6,7% с выбором ответа затруднились.

Опрос был проведен 7-15 мая методом личного интервью 1000 жителей Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой и Черкасской областей. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.

Напомним также, что проведенный в конце апреля социологической группой "Рейтинг" опрос показал, что число жителей Украины, говорящих дома только по-русски, упало до 15%.

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