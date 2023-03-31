93% украинцев верят в победу в войне - соцопрос

93% украинцев верят в то, что Украина победит в войне с Россией. Не верят только 3,5% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы Центра Разумкова, проводившегося в феврале-марте 2023 года.

93% украинцев верят в победу. Из них 79,6% уверены в этом и 13,6% — скорее уверены. Совершенно не верят в победу только 1,4% опрошенных.

Убеждено в победе Украины большинство жителей всех регионов (83,5% жителей Восточного региона, 91% жителей Юга и 96% жителей Западного и Центрального регионов).

Больше среди тех, кто не верит в победу, на Востоке (9%) и Юге (3%).

Заметим, что согласно опросу, более оптимистично настроены те, кто общается дома на украинском языке: 95% верят в то, что Украина выиграет в войне. Среди общающихся на русском — 87%.

Половина опрошенных полагают, что победа наступит до конца 2023 года. 26% - через один-два года, 7,5% - через три-пять лет. 1% считают, что победа наступит не раньше, чем через пять лет.

Чаще всего украинцы рассматривают как победу изгнания российских войск со всей территории Украины и восстановлении границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди верующих в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).

Данные: Социологическая служба Центр Разумков

После победы, по мнению 82% опрошенных, нужно разорвать все отношения с Россией в запрете въезжать россиянам в Украину.

Соцопрос проводился социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 г. во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской, Херсонской областей, Крыма и территорий, на которых проходят боевые действия.

Напомним, в феврале 2023 года разведка Латвии заявила, что не стоит до конца 2023 года надеяться на окончание войны. К таким выводам пришли специалисты Бюро по защите Конституции Латвии (SAB), выполняющее разведывательные и контрразведывательные функции. Чтобы победить в этой войне, Украине необходимо больше военной поддержки от Запада. По оценкам специалистов, оружия и боеприпасов сейчас не хватает ни одной из сторон. Именно техническое преимущество повлияет на ход боевых действий.

24 февраля 2023 года министр обороны Алексей Резников анонсировал, что защитники пойдут в контрнаступление и ведется работа над тем, чтобы его обеспечить. Он подчеркнул, что победой будет освобождение всех наших территорий к границам 1991 г. и ликвидация опасности со стороны России.