Разведка Латвии сделала прогноз, когда закончится война в Украине

Россия не собирается прекращать военную агрессию в Украине и все еще мечтает возобновить наступление на Киев. По крайней мере, до конца 2023 года на окончание войны надеяться не стоит.

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К таким выводам пришли специалисты Бюро по защите Конституции Латвии (SAB), выполняющее разведывательные и контрразведывательные функции. Отчет опубликован на сайте ведомства.

"По нашим оценкам, боевые действия будут продолжаться по меньшей мере в течение всего 2023 года… Стратегические цели России не изменились, поэтому она, вероятно, планирует возобновить новое наступление после периода отдыха зимой. Российский режим все еще рассматривает возможность возобновления наступления на Киев. Захват Донбасса остается минимальной тактической целью", - говорится в документе.

Чтобы победить в этой войне, Украине необходимо больше военной поддержки от Запада. По оценкам специалистов, оружия и боеприпасов сейчас не хватает ни одной из сторон. Поэтому именно техническое преимущество повлияет на ход боевых действий.

А вот вернуться за стол переговоров пока невозможно, - убеждены эксперты. Сигналы, которые посылает Россия о якобы готовности говорить, можно расценивать как блеф.

Что касается вероятности применения ядерного оружия - то она пока низкая. По прогнозам латвийской разведки, Путин отважится нажать "красную кнопку", если почувствует близкий крах своего режима. До этого использование ядерного оружия только оттолкнет от России такие дружественные ей страны, как Китай и Индию.

Напомним, свой прогноз касательно окончания войны сделал и глава ГУР Кирилл Буданов. По мнению украинской разведки, с середины и до конца весны Украину ждут решающие бои. Он добавил, что запасы артиллерийских снарядов России снизились до 30%, остатки ракет почти исчерпаны, а максимум российского производства — около 40 крылатых ракет в месяц.